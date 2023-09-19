Чернышов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти?.02.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Чернышов Михаил
Мать: Чернышова Анна
Рождение ребёнка
15.07.1931
Сын: Чернышов Владимир
Мать ребёнка: Чернышова Мария (Марфа Маруся) (Марфа, Маруся)
с.Георгиевка, Калачинского р-на, Омской обл.
Рождение ребёнка
13.06.1936
Дочь: Ларина Томара
Мать ребёнка: Чернышова Мария (Марфа Маруся) (Марфа, Маруся)
Рождение ребёнка
13.06.1936
Дочь: Курилова Зинаида
Мать ребёнка: Чернышова Мария (Марфа Маруся) (Марфа, Маруся)
с.Георгиевка, Калачинского р-на, Омской обл.
Рождение ребёнка
Около 1938
Сын: Чернышов Виктор
Мать ребёнка: Чернышова Мария (Марфа Маруся) (Марфа, Маруся)
Рождение ребёнка
31.12.1940
Сын: Чернышов Виталий
Мать ребёнка: Чернышова Мария (Марфа Маруся) (Марфа, Маруся)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Чернышова Мария (Марфа Маруся) (Марфа, Маруся)
Смерть
?.02.1942
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
не известно