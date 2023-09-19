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Чернышов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

?.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Чернышов Михаил

Мать: Чернышова Анна

Рождение ребёнка
15.07.1931

Сын: Чернышов Владимир

Мать ребёнка: Чернышова Мария (Марфа Маруся) (Марфа, Маруся)

с.Георгиевка, Калачинского р-на, Омской обл.
Рождение ребёнка
13.06.1936

Дочь: Ларина Томара

Мать ребёнка: Чернышова Мария (Марфа Маруся) (Марфа, Маруся)

Рождение ребёнка
13.06.1936

Дочь: Курилова Зинаида

Мать ребёнка: Чернышова Мария (Марфа Маруся) (Марфа, Маруся)

с.Георгиевка, Калачинского р-на, Омской обл.
Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Чернышов Виктор

Мать ребёнка: Чернышова Мария (Марфа Маруся) (Марфа, Маруся)

Рождение ребёнка
31.12.1940

Сын: Чернышов Виталий

Мать ребёнка: Чернышова Мария (Марфа Маруся) (Марфа, Маруся)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Чернышова Мария (Марфа Маруся) (Марфа, Маруся)

Смерть
?.02.1942
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
не известно
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