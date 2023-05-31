Прохоров Алексей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.08.2010
Рождение ребёнка
03.01.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прохорова Елена Викторовна
Рождение ребёнка
03.03.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прохорова Елена Викторовна
Работа или профессия
Неизвестно
лейтенант милиции Тёпло-Огарёвского ОВД
Место жительства
Неизвестно