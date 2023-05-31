Прохоров Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохоров Алексей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1988 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.08.2010

Жена: Прохорова Елена Викторовна

Теплое, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.01.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прохорова Елена Викторовна

Рождение ребёнка
03.03.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прохорова Елена Викторовна

Работа или профессия
Неизвестно
лейтенант милиции Тёпло-Огарёвского ОВД
Место жительства
Неизвестно
Теплое, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
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