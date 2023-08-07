Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1713
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Сын: Патрекей Васильевич
Мать ребёнка: Устинья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Иваньково деревня Меленковского уезда Владимерской губернии
Смерть
До 1782