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Жумикина Марфа Никаноровна

Место рождения

Ишутино, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

13.11.1918 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Ишутино, Рыльский муниципальный район, Курская область
бывшая дворовая девица
Бракосочетание
11.09.1890 ст.

Муж: Жумикин Илья Хрисанфович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.11.1918 ст.
Никипеловка, Кореневский муниципальный район, Курская область
48 лет
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