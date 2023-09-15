Жумикина Марфа Никаноровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смерти13.11.1918 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
бывшая дворовая девица
Бракосочетание
11.09.1890 ст.
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.11.1918 ст.
Никипеловка, Кореневский муниципальный район, Курская область
48 лет