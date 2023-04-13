Кравченко Феофан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1842
Отец: Кравченко Иван Лукьянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1862
Сын: Кравченко Никита Феофанович
Мать ребёнка: Кравченко Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Кравченко Анна Михайловна
Рождение ребёнка
08.04.1865
Дочь: Мария Феофановна
Мать ребёнка: Кравченко Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно