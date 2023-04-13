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Кравченко Феофан Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1842

Отец: Кравченко Иван Лукьянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1862

Сын: Кравченко Никита Феофанович

Мать ребёнка: Кравченко Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1863

Сын: Кравченко Иов Феофанович

Мать ребёнка: Кравченко Анна Михайловна

Рождение ребёнка
08.04.1865

Дочь: Мария Феофановна

Мать ребёнка: Кравченко Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравченко Анна Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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