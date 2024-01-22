Айбике — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айбике

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бинур

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зейнатдин

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сура

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гасанов Сяди

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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