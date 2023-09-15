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Кирицев Степан Федорович

Место рождения

Ялта

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Кирицев Фёдор Нестерович

Мать: Елизавета

Рождение ребёнка
1888

Сын: Кирицев Василий Степанович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1890

Сын: Кирицев Илья Степанович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1893

Сын: Кирицев Иван Степанович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1895

Сын: Кирицев Валентин Степагович

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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