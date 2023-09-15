Кирицев Степан Федорович
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Кирицев Фёдор Нестерович
Мать: Елизавета
Рождение ребёнка
1888
Сын: Кирицев Василий Степанович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1895
Сын: Кирицев Валентин Степагович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно