Богомазова Антонина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогомазова Антонина Владимировна

Богомазова Антонина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1947

Дата смерти

14.07.2021

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1947

Отец: Богомазов Владимир Александрович

Мать: Загородникова (Дубовские) Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
28.11.1975

Дочь: Носкова Марина Валерьевна

Отец ребёнка: Носков Валерий Владимирович

Бракосочетание
?.09.1979

Муж: Макаров Николай Алексеевич

Гражданский брак(официально женаты не были)
Рождение ребёнка
13.05.1983

Дочь: Макарова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Макаров Николай Алексеевич

Развод
20.05.1983

Муж: Носков Валерий Владимирович

Развод
?.10.2001

Муж: Макаров Николай Алексеевич

Официально не были женаты(расстались)
Смерть
14.07.2021

Мы используем куки для улучшения работы сайта.