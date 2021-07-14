Богомазова Антонина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1947
Дата смерти14.07.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1947
Рождение ребёнка
28.11.1975
Дочь: Носкова Марина Валерьевна
Отец ребёнка: Носков Валерий Владимирович
Бракосочетание
?.09.1979
Гражданский брак(официально женаты не были)
Рождение ребёнка
13.05.1983
Дочь: Макарова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Макаров Николай Алексеевич
Развод
20.05.1983
Развод
?.10.2001
Официально не были женаты(расстались)
Смерть
14.07.2021