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Белашкин Геннадий Борисович
Белашкин Геннадий Борисович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Белашкин Борис
Мать
Белашкина (Шаповалова) Раиса Петровна
1940 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Белашкин Борис
Мать:
Белашкина Раиса Петровна
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