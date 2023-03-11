(Дробниченко (Голованова)) Анна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дробниченко Александр Владимирович
Отец ребёнка: Дробниченко Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дробниченко Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Дробниченко Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алена /
Отец ребёнка: Дробниченко Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арина Владимировна
Отец ребёнка: Дробниченко Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно