Ильинъ Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильинъ Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1923

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1923

Отец: Ильинъ Андрей

Мать: Ильина Дарія

Смерть
1993
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