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Ильинъ Николай
Ильинъ Николай
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.12.1923
Дата смерти
1993
Пол
Мужской
Отец
Ильинъ Андрей
1894 г.р.
Мать
Ильина (Симанова) Дарія
1900 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1923
Отец:
Ильинъ Андрей
Мать:
Ильина Дарія
Смерть
1993
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