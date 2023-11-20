Веселкова (Коптева) Татьяна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веселкова (Коптева) Татьяна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.01.1856

Муж: Веселков Иван Карпов

Рождение ребёнка
22.11.1857

Сын: Веселков Григорий Иванов

Отец ребёнка: Веселков Иван Карпов

Рождение ребёнка
27.10.1859

Сын: Веселков Козьма Иванов

Отец ребёнка: Веселков Иван Карпов

Рождение ребёнка
28.11.1861

Сын: Веселков Иоанн Иванов

Отец ребёнка: Веселков Иван Карпов

Рождение ребёнка
18.12.1863

Сын: Веселков Игнатий Иванов

Отец ребёнка: Веселков Иван Карпов

Рождение ребёнка
18.09.1865

Сын: Веселков Дмитрий

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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