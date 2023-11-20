Веселкова (Коптева) Татьяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1856
Муж: Веселков Иван Карпов
Рождение ребёнка
22.11.1857
Отец ребёнка: Веселков Иван Карпов
Рождение ребёнка
27.10.1859
Отец ребёнка: Веселков Иван Карпов
Рождение ребёнка
28.11.1861
Отец ребёнка: Веселков Иван Карпов
Рождение ребёнка
18.12.1863
Отец ребёнка: Веселков Иван Карпов
Рождение ребёнка
18.09.1865
Сын: Веселков Дмитрий
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно