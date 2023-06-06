Сэетова (Сэетова) Мукмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сэетова (Сэетова) Мукмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Кадыйров Сэет

Мать: Давлаева Мэржэнэ

Рождение ребёнка
1749

Сын: Умеров Джумагул

Отец ребёнка: Айдаров Умер

Рождение ребёнка
1751

Сын: Умеров Рахман

Отец ребёнка: Айдаров Умер

Рождение ребёнка
1758

Сын: Умеров Султан

Отец ребёнка: Айдаров Умер

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Умерова Айгуль

Отец ребёнка: Айдаров Умер

Рождение ребёнка
1760

Сын: Умеров Иманкул

Отец ребёнка: Айдаров Умер

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Айдаров Умер

Место жительства
Неизвестно
Новый Амзя
Смерть
Неизвестно
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