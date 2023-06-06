Сэетова (Сэетова) Мукмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Кадыйров Сэет
Мать: Давлаева Мэржэнэ
Рождение ребёнка
1749
Сын: Умеров Джумагул
Отец ребёнка: Айдаров Умер
Рождение ребёнка
1751
Сын: Умеров Рахман
Отец ребёнка: Айдаров Умер
Рождение ребёнка
1758
Сын: Умеров Султан
Отец ребёнка: Айдаров Умер
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Умерова Айгуль
Отец ребёнка: Айдаров Умер
Рождение ребёнка
1760
Сын: Умеров Иманкул
Отец ребёнка: Айдаров Умер
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Айдаров Умер
Место жительства
Неизвестно
Новый Амзя
Смерть
Неизвестно