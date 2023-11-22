Лодейшиков Хрисанф Данилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лодейшиков Хрисанф Данилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лодеишиков Данила (Данилко) Сергеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лодейшиков Афанасий Хрисанфов

Мать ребёнка: не указана

Докшино, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Переписная книга Супонева 1678 г. ... в деревне Старой Докше Офонка Хрисанфов сын Лодейшиков с детьми
Смерть
Неизвестно
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