Лодейшиков Хрисанф Данилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лодеишиков Данила (Данилко) Сергеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лодейшиков Афанасий Хрисанфов
Мать ребёнка: не указана
Докшино, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Переписная книга Супонева 1678 г. ... в деревне Старой Докше Офонка Хрисанфов сын Лодейшиков с детьми
Смерть
Неизвестно