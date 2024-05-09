Луканихина мария викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1989
Отец: не указан
Мать: Трегубова (Извольская) наталья владиславовна-вячеславовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.07.2013
Дочь: Мухомадеева варвара антоновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.01.2021
Сын: Мухомадеев глеб антонович
Отец ребёнка: не указан