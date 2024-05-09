Луканихина мария викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луканихина мария викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1989

Пол

Женский

Добавил:

нт
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1989

Отец: не указан

Мать: Трегубова (Извольская) наталья владиславовна-вячеславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухомадеев антон владимирович

Рождение ребёнка
06.07.2013

Дочь: Мухомадеева варвара антоновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.01.2021

Сын: Мухомадеев глеб антонович

Отец ребёнка: не указан

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