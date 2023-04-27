Воротынский Фёдор Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воротынский Фёдор Юрьевич

Место рождения

Одоев, Одоевское Удельное Княжество

Дата рождения

1398

Дата смерти

После 1455

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1398

Отец: Vorotynsky Lev Romanovich

Мать: не указана

Одоев, Одоевское Удельное Княжество
Бракосочетание
Около 1410

Жена: Княгиня Воротынская Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воротынский Михайло Фёдорович

Мать ребёнка: Княгиня Воротынская Мария Дмитриевна

Воротынск, Воротынское Удельное Княжество
Смерть
После 1455
Воротынск, Русское Государство
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