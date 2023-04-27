Воротынский Фёдор Юрьевич
Место рожденияОдоев, Одоевское Удельное Княжество
Дата рождения1398
Дата смертиПосле 1455
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1398
Отец: Vorotynsky Lev Romanovich
Мать: не указана
Одоев, Одоевское Удельное Княжество
Бракосочетание
Около 1410
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воротынский Михайло Фёдорович
Мать ребёнка: Княгиня Воротынская Мария Дмитриевна
Воротынск, Воротынское Удельное Княжество
Смерть
После 1455
Воротынск, Русское Государство