Подзорова Марина Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подзорова Марина Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1827 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.04.1854

Дочь: Подзорова Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Подзоров Дмитрий Кондратьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подзоров Дмитрий Кондратьевич

Смерть
Неизвестно
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