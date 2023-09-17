Апрелева Константина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апрелева Константина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1923

Дочь: Апрелева Бронислава Бльяновна

Отец ребёнка: Апрелев Юлик

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Апрелев Мечислав Юльевич

Отец ребёнка: Апрелев Юлик

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Апрелева Геня Юльяновна

Отец ребёнка: Апрелев Юлик

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Апрелева Ванда Юльяновна

Отец ребёнка: Апрелев Юлик

Смерть
Неизвестно
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