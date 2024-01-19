Дерендяева (Корябочкина) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерендяева (Корябочкина) Мария Яковлевна

Место рождения

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область

Дата рождения

05.06.1945

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1945

Отец: Корябочкин Яков Петрович

Мать: Корябочкина Наталья Петровна

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Рождение ребёнка
11.12.1968

Сын: Дерендяев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Дерендяев Николай Николаевич

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Рождение ребёнка
08.02.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дерендяев Николай Николаевич

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
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