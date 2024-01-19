Дерендяева (Корябочкина) Мария Яковлевна
Место рождения
Дата рождения05.06.1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1945
Рождение ребёнка
11.12.1968
Сын: Дерендяев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Дерендяев Николай Николаевич
Рождение ребёнка
08.02.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дерендяев Николай Николаевич
Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область