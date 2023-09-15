Кривенко Григорий Владимирович
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Кривенко Марина Григорьевна
Мать ребёнка: Кривенко Ульяна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Кривенко Антон Григорьевич
Мать ребёнка: Кривенко Ульяна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Кривенко Феодора Григорьевна
Мать ребёнка: Кривенко Ульяна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Кривенко Матрёна Григорьевна
Мать ребёнка: Кривенко Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кривенко Ульяна
Смерть
Неизвестно