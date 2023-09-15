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Кривенко Григорий Владимирович

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Кривенко Владимир Онуфриевич

Мать: Кривенко Евфимия Максимовна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Кривенко Марина Григорьевна

Мать ребёнка: Кривенко Ульяна

Таловка, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1909

Сын: Кривенко Антон Григорьевич

Мать ребёнка: Кривенко Ульяна

Таловка, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Кривенко Феодора Григорьевна

Мать ребёнка: Кривенко Ульяна

Таловка, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Кривенко Матрёна Григорьевна

Мать ребёнка: Кривенко Ульяна

Таловка, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривенко Ульяна

Смерть
Неизвестно
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