Антипова (Попова) Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1932
Сын: Антипов Иван
Отец ребёнка: Антипов Николай
Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антипов Николай
Отец ребёнка: Антипов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антипов Николай
Смерть
2008