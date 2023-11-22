Антипова (Попова) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипова (Попова) Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1932

Сын: Антипов Иван

Отец ребёнка: Антипов Николай

Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антипов Николай

Отец ребёнка: Антипов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипов Николай

Смерть
2008
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