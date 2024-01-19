Гололобова (Чупахина) Мария Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.04.1900 ст.
Рождение ребёнка
14.03.1904 ст.
Дочь: Дарья Александровна
Отец ребёнка: Гололобов Александр Дмитриевич
Моховой Привал, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
01.06.1905 ст.
Дочь: Фёкла Дмитриевна
Отец ребёнка: Гололобов Александр Дмитриевич
Камышино-Воронежское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
03.07.1906 ст.
Дочь: Марфа Александровна
Отец ребёнка: Гололобов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
18.04.1915 ст.
Сын: Гололобов Иван Александрович
Отец ребёнка: Гололобов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Гололобова Агриппина Александровна
Отец ребёнка: Гололобов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.02.1919 ст.
Дочь: Федора Александровна
Отец ребёнка: Гололобов Александр Дмитриевич
Смерть
Неизвестно