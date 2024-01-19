Гололобова (Чупахина) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гололобова (Чупахина) Мария Дмитриевна

Место рождения

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
16.04.1900 ст.

Муж: Гололобов Александр Дмитриевич

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
14.03.1904 ст.

Дочь: Дарья Александровна

Отец ребёнка: Гололобов Александр Дмитриевич

Моховой Привал, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
01.06.1905 ст.

Дочь: Фёкла Дмитриевна

Отец ребёнка: Гололобов Александр Дмитриевич

Камышино-Воронежское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
03.07.1906 ст.

Дочь: Марфа Александровна

Отец ребёнка: Гололобов Александр Дмитриевич

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
18.04.1915 ст.

Сын: Гололобов Иван Александрович

Отец ребёнка: Гололобов Александр Дмитриевич

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Гололобова Агриппина Александровна

Отец ребёнка: Гололобов Александр Дмитриевич

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
15.02.1919 ст.

Дочь: Федора Александровна

Отец ребёнка: Гололобов Александр Дмитриевич

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
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