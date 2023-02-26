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Евсевий Иванов

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Место рождения

д.Шлыки

Дата рождения

До 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790

Отец: Иван Семёнов

Мать: ?

д.Шлыки
Рождение ребёнка
06.01.1807

Дочь: Синклитикия Евсевиева

Мать ребёнка: Евдокия Алексеева

д.Шлыки
Рождение ребёнка
06.03.1809

Сын: Фёдор Евсевиев

Мать ребёнка: Евдокия Алексеева

д.Шлыки
Рождение ребёнка
1813

Сын: Исидор Евсеев

Мать ребёнка: Евдокия Алексеева

Рождение ребёнка
До 1813

Дочь: Васса Евсеева

Мать ребёнка: Евдокия Алексеева

д.Шлыково
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Марина (Марфа Евсеева) (Сергеева)

Мать ребёнка: Евдокия Алексеева

д.Шлыки
Рождение ребёнка
20.03.1820

Сын: Алексей Евсеев

Мать ребёнка: Ксения Петрова

д.Шлыки
Рождение ребёнка
30.06.1823

Сын: Пётр Евсеев

Мать ребёнка: Ксения Петрова

д.Шлыки
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Петрова

Смерть
Неизвестно
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