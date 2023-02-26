Евсевий Иванов
Место рожденияд.Шлыки
Дата рожденияДо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790
Отец: Иван Семёнов
Мать: ?
д.Шлыки
Рождение ребёнка
06.01.1807
Дочь: Синклитикия Евсевиева
Мать ребёнка: Евдокия Алексеева
д.Шлыки
Рождение ребёнка
06.03.1809
Сын: Фёдор Евсевиев
Мать ребёнка: Евдокия Алексеева
д.Шлыки
Рождение ребёнка
1813
Сын: Исидор Евсеев
Мать ребёнка: Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
До 1813
Дочь: Васса Евсеева
Мать ребёнка: Евдокия Алексеева
д.Шлыково
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Марина (Марфа Евсеева) (Сергеева)
Мать ребёнка: Евдокия Алексеева
д.Шлыки
Рождение ребёнка
20.03.1820
Сын: Алексей Евсеев
Мать ребёнка: Ксения Петрова
д.Шлыки
Рождение ребёнка
30.06.1823
Сын: Пётр Евсеев
Мать ребёнка: Ксения Петрова
д.Шлыки
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Петрова
Смерть
Неизвестно