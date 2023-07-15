Буров Степан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.01.1813
Дочь: Плаксина Татьяна Степановна
Мать ребёнка: Бурова Евдокия Георгиевна
Рождение ребёнка
Около 21.11.1815
Мать ребёнка: Бурова Евдокия Георгиевна
Рождение ребёнка
15.06.1820
Дочь: Бурова Агафия Степановна
Мать ребёнка: Бурова Евдокия Георгиевна
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Бурова Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Бурова Евдокия Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно