Буров Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буров Степан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.01.1813

Дочь: Плаксина Татьяна Степановна

Мать ребёнка: Бурова Евдокия Георгиевна

Рождение ребёнка
Около 21.11.1815

Сын: Буров Яков Степанович

Мать ребёнка: Бурова Евдокия Георгиевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.06.1820

Дочь: Бурова Агафия Степановна

Мать ребёнка: Бурова Евдокия Георгиевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Бурова Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Бурова Евдокия Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурова Евдокия Георгиевна

Смерть
Неизвестно
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