Волкова Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Рождение ребёнка
14.02.1952
Дочь: Данько Тамара
Отец ребёнка: Волков Анатолий Исакович
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Волкова Татьяна
Отец ребёнка: Волков Анатолий Исакович
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Серова Светлана
Отец ребёнка: Волков Анатолий Исакович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно