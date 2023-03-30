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Волкова Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Картышев Александр Григорьевич

Мать: Картышева Елизавета Семеновна

Рождение ребёнка
14.02.1952

Дочь: Данько Тамара

Отец ребёнка: Волков Анатолий Исакович

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Волкова Татьяна

Отец ребёнка: Волков Анатолий Исакович

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Серова Светлана

Отец ребёнка: Волков Анатолий Исакович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Анатолий Исакович

Смерть
Неизвестно
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