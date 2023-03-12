Александрович Антоний — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрович Антоний

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Александрович Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афендик Елена Антоновна

Мать ребёнка: не указана

МРМ: дев.фамилия Александрович(?) Отцовство Антония Ивановича предположительное
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александрович Михаил

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александрович Николай

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александрович Федор

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
Неизвестно
полковник
Смерть
Неизвестно
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