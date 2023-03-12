Александрович Антоний
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Александрович Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афендик Елена Антоновна
Мать ребёнка: не указана
МРМ: дев.фамилия Александрович(?) Отцовство Антония Ивановича предположительное
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александрович Михаил
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александрович Федор
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
Неизвестно
полковник
Смерть
Неизвестно