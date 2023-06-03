Овсянкин Ефим Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овсянкин Ефим Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807 или 1810

Дата смерти

07.12.1852

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 или 1810

Отец: Овсянкин Марк Михайлович

Мать: Овсянкина Матрона Степановна

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Овсянкина Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Овсянкина Мелания

Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Киселева Агриппина Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Овсянкин Емельян Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1845

Дочь: Овсянкина Улита Ефимовна

Мать ребёнка: Зенкина Мария Демидовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овсянкина Мелания

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зенкина Мария Демидовна

Смерть
07.12.1852
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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