Овсянкин Ефим Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807 или 1810
Дата смерти07.12.1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 или 1810
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Овсянкина Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Овсянкина Мелания
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Киселева Агриппина Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Овсянкин Емельян Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1845
Дочь: Овсянкина Улита Ефимовна
Мать ребёнка: Зенкина Мария Демидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Овсянкина Мелания
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зенкина Мария Демидовна
Смерть
07.12.1852