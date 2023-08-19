Слепцов Тимофей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 17.01.1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 17.01.1815
Отец: Слепцов Дмитрий Елисеевич
Мать: Слепцова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
17.04.1845
Мать ребёнка: Слепцова Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
07.09.1853
Дочь: Слепцова Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Слепцова Мария Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Слепцова Мария Ефимовна
Смерть
Неизвестно