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Слепцов Тимофей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 17.01.1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 17.01.1815

Отец: Слепцов Дмитрий Елисеевич

Мать: Слепцова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
17.04.1845

Сын: Слепцов Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Слепцова Мария Ефимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.09.1853

Дочь: Слепцова Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Слепцова Мария Ефимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слепцова Мария Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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