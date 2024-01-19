Андрей Григорьев
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Григорий Савельев
Мать: Агафья Фёдорова
ИВ-1783 Андрей 11 ИВ-1788 Андрей 16 МК-1802 17.02.1802 Деревни Збунова у крестьянина Андрея Григорьева жена Параскева Аверкиева родила сына Иакова, которой крещен того же числа Восприемником был той... Показать все
Рождение ребёнка
17.02.1802
Сын: Яков Андреев
Мать ребёнка: Падчерица Параскева Аверкиева
МК-1802 17.02.1802 Деревни Збунова у крестьянина Андрея Григорьева жена Параскева Аверкиева родила сына Иакова, которой крещен того же числа Восприемником был той же вотчины деревни Андреевска крестья... Показать все
Рождение ребёнка
04.09.1804
Сын: Яким Андреев
Мать ребёнка: Падчерица Параскева Аверкиева
МК-1804 04.09.1804 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Збунова у крестьянина Андрея Григорьева жена Парасковья Аверкиева родила сына Иоакима, которой крещен 5го же дня священником Василье... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно