Андрей Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндрей Григорьев

Андрей Григорьев

Место рождения

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Григорий Савельев

Мать: Агафья Фёдорова

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1783 Андрей 11 ИВ-1788 Андрей 16 МК-1802 17.02.1802 Деревни Збунова у крестьянина Андрея Григорьева жена Параскева Аверкиева родила сына Иакова, которой крещен того же числа Восприемником был той... Показать все
Рождение ребёнка
17.02.1802

Сын: Яков Андреев

Мать ребёнка: Падчерица Параскева Аверкиева

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1802 17.02.1802 Деревни Збунова у крестьянина Андрея Григорьева жена Параскева Аверкиева родила сына Иакова, которой крещен того же числа Восприемником был той же вотчины деревни Андреевска крестья... Показать все
Рождение ребёнка
04.09.1804

Сын: Яким Андреев

Мать ребёнка: Падчерица Параскева Аверкиева

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1804 04.09.1804 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Збунова у крестьянина Андрея Григорьева жена Парасковья Аверкиева родила сына Иоакима, которой крещен 5го же дня священником Василье... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Падчерица Параскева Аверкиева

Место жительства
Неизвестно
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close