Шевчук Артем Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевчук Артем Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1996

Пол

Мужской

Отец

1989 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1996

Отец: Шевчук Юрий Игоревич

Мать: не указана

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