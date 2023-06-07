Грибашов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грибашов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1992

Сын: Грибашов Павел Александрович

Мать ребёнка: Грибашова Татьяна Александровна

Сальск, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
16.07.1998

Сын: Грибашов Никита Александрович

Мать ребёнка: Грибашова Татьяна Александровна

Сальск, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грибашова Татьяна Александровна

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