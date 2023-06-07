Грибашов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1992
Сын: Грибашов Павел Александрович
Мать ребёнка: Грибашова Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
16.07.1998
Сын: Грибашов Никита Александрович
Мать ребёнка: Грибашова Татьяна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно