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(Костина) Ефросинья
(Костина) Ефросинья
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Место рождения
Дурасовка
Дата рождения
1791
Пол
Женский
Отец
Костинъ Иванъ
1772 г.р.
Мать
Костина (Серебрякова) Авдотья
1772 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец:
Костинъ Иванъ
Мать:
Костина Авдотья
Дурасовка
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