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Карстен Иван Иванович
Карстен Иван Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.06.1981
Пол
Мужской
Отец
Карстен Иван Ионатанович
1941 г.р.
Мать
Карстен Валентина Тобиасовна
1945 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1981
Отец:
Карстен Иван Ионатанович
Мать:
Карстен Валентина Тобиасовна
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