Агапия Давидова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1893
Сын: Зенин Константин Михайлов
Отец ребёнка: Зенин Михаил Константинов
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.01.1902
Отец ребёнка: Зенин Михаил Константинов
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно