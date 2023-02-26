Агапия Давидова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапия Давидова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1873 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1893

Сын: Зенин Константин Михайлов

Отец ребёнка: Зенин Михаил Константинов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.01.1902

Сын: Зенин Григорий Михайлов

Отец ребёнка: Зенин Михаил Константинов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зенин Михаил Константинов

Смерть
Неизвестно
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