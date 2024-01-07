(Синельникова) Настя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Синельникова) Настя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1990

Пол

Женский

Отец

1968 г.р.

Мать

1968 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1990

Отец: Синельников Виталий

Мать: Наталья

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