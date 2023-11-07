Климова -- Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова -- Ольга Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Климова Анна Петровна

Отец ребёнка: Климов Петр Алексеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Климов Андрей Петрович

Отец ребёнка: Климов Петр Алексеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Климов Тимофей Петрович

Отец ребёнка: Климов Петр Алексеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Климов Иван Петрович

Отец ребёнка: Климов Петр Алексеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
16.02.1914

Дочь: Климова Маремиана Петровна

Отец ребёнка: Климов Петр Алексеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Петр Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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