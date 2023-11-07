Климова -- Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Климова Анна Петровна
Отец ребёнка: Климов Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Климов Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Климов Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1911
Сын: Климов Иван Петрович
Отец ребёнка: Климов Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
16.02.1914
Дочь: Климова Маремиана Петровна
Отец ребёнка: Климов Петр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно