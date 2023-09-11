Шкилев Дмитрий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 22.03.1911
Дочь: Сакова Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Шкилева Евдокия Леонтьевна
Рождение ребёнка
15.01.1919
Мать ребёнка: Шкилева Евдокия Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шкилева Евдокия Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герасименко Лукерья Дмитриевна
Мать ребёнка: Шкилева Евдокия Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шкилева Евдокия Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно