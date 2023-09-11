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Шкилев Дмитрий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 22.03.1911

Дочь: Сакова Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Шкилева Евдокия Леонтьевна

Новоленинское, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
15.01.1919

Сын: Шкилев Антон Дмитриевич

Мать ребёнка: Шкилева Евдокия Леонтьевна

Новоленинское, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шкилев Семен Дмитриевич

Мать ребёнка: Шкилева Евдокия Леонтьевна

Новоленинское, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герасименко Лукерья Дмитриевна

Мать ребёнка: Шкилева Евдокия Леонтьевна

Новоленинское, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шкилев Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Шкилева Евдокия Леонтьевна

Новоленинское, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шкилева Евдокия Леонтьевна

Смерть
Неизвестно
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