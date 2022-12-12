Куракина Матрена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Куракин Артемий Васильевич
Удиха, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1843
Сын: Куракин Никита Артемьевич
Отец ребёнка: Куракин Артемий Васильевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Аксинья Артемьевна
Отец ребёнка: Куракин Артемий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно