Куракина Матрена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куракина Матрена Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Куракин Иван Артемьевич

Отец ребёнка: Куракин Артемий Васильевич

Удиха, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Куракин Никита Артемьевич

Отец ребёнка: Куракин Артемий Васильевич

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Аксинья Артемьевна

Отец ребёнка: Куракин Артемий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куракин Артемий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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