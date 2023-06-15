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Попова Вера Дмитриевна
Попова Вера Дмитриевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1908
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Попова Анна Алексеевна
1869 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать:
Попова Анна Алексеевна
Смерть
Неизвестно
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