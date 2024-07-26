Кутилова (Белякова) Параскева Ивановна
Место рожденияФедосово
Дата рождения17.10.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1877
Отец: Беляков Иван Дмитриевич
Мать: Александра Федорова
Федосово
Рождение ребёнка
07.03.1905
Дочь: Ситникова (Кутилова) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Кутилов Дмитрий Арсеньевич
Осоково, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно