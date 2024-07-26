Кутилова (Белякова) Параскева Ивановна 17.10.1877 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кутилова (Белякова) Параскева Ивановна

Место рождения

Федосово

Дата рождения

17.10.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1877

Отец: Беляков Иван Дмитриевич

Мать: Александра Федорова

Федосово
Рождение ребёнка
07.03.1905

Дочь: Ситникова (Кутилова) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Кутилов Дмитрий Арсеньевич

Осоково, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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