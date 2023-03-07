Самойлова (Козлова) Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1903 ст.
Сын: Самойлов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Самойлов Михаил Васильевич
Рассоха, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно