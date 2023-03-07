Самойлова (Козлова) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлова (Козлова) Елизавета Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1903 ст.

Сын: Самойлов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Самойлов Михаил Васильевич

Рассоха, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самойлов Михаил Васильевич

Смерть
Неизвестно
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