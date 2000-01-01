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Меркушев Еремей Петрович
Меркушев Еремей Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1737
Дата смерти
1754
Пол
Мужской
Отец
Меркушев Пётр Петрович
1713 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец:
Меркушев Пётр Петрович
Мать: не указана
Смерть
1754
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