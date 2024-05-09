Пилипенко Гликерия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Пилипенко Зиновия Терентьевна
Отец ребёнка: Пилипенко (Белик) Терентий Алексеевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Пилипенко Параскева Терентьевна
Отец ребёнка: Пилипенко (Белик) Терентий Алексеевич
Смерть
После 1850