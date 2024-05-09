Пилипенко Гликерия 1818 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пилипенко Гликерия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пилипенко (Белик) Терентий Алексеевич

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Пилипенко Зиновия Терентьевна

Отец ребёнка: Пилипенко (Белик) Терентий Алексеевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Пилипенко Параскева Терентьевна

Отец ребёнка: Пилипенко (Белик) Терентий Алексеевич

Криски, Чернігівська область
Смерть
После 1850
Криски, Чернігівська область

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