Куранова Мавра Павловна
Место рождения
Дата рождения25.04.1812 ст.
Дата смерти05.09.1812 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1812 ст.
Отец: служащий казак Восприемник: урядника Якова Абакумова жена Фекла Васильевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-977-op-1-d-1 файл 184 номер 18
Смерть
05.09.1812 ст.
Умерла Мария в возрасте 7 месяцев от оспы https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-977-op-1-d-1 файл 193 номер 28