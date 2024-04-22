Куранова Мавра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуранова Мавра Павловна

Куранова Мавра Павловна

Место рождения

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

25.04.1812 ст.

Дата смерти

05.09.1812 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1791 г.р.

Мать

Около 1790 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1812 ст.

Отец: Куранов Павел Николаевич

Мать: Куранова Ирина Евдокимовна

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемник: урядника Якова Абакумова жена Фекла Васильевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-977-op-1-d-1 файл 184 номер 18
Смерть
05.09.1812 ст.
Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Умерла Мария в возрасте 7 месяцев от оспы https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-977-op-1-d-1 файл 193 номер 28
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close