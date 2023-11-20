Скресанова (Четверкина) Нелли Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1937 по 1940
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1937 по 1940
Отец: Четверкин Константин Егорович
Мать: Четверкина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрьевна
Отец ребёнка: Скресанов Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скресанов Юрьевич
Отец ребёнка: Скресанов Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скресанов Юрий