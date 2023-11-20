Скресанова (Четверкина) Нелли Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скресанова (Четверкина) Нелли Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1937 по 1940

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1937 по 1940

Отец: Четверкин Константин Егорович

Мать: Четверкина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрьевна

Отец ребёнка: Скресанов Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скресанов Юрьевич

Отец ребёнка: Скресанов Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скресанов Юрий

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