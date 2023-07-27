Трусихина - Турухина (Трусихина - Турухина) Марья Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трусихина - Турухина (Трусихина - Турухина) Марья Кириллова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

24.02.1804

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Трусихин - Турухин Григорий Васильев

Отец ребёнка: Трусихин - Турухин Василий

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Трусихин - Турухин Ларион Васильев

Отец ребёнка: Трусихин - Турухин Василий

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Трусихин - Турухин Никифор Васильев

Отец ребёнка: Трусихин - Турухин Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трусихин - Турухин Василий

Смерть
24.02.1804
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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