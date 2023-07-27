Трусихина - Турухина (Трусихина - Турухина) Марья Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1730
Дата смерти24.02.1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Трусихин - Турухин Григорий Васильев
Отец ребёнка: Трусихин - Турухин Василий
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Трусихин - Турухин Ларион Васильев
Отец ребёнка: Трусихин - Турухин Василий
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Трусихин - Турухин Никифор Васильев
Отец ребёнка: Трусихин - Турухин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.02.1804
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область