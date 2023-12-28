Васильев Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1904
Дата смерти1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1904
Отец: Васильев Степан
Мать: Васильева Ксения
Рождение ребёнка
22.10.1926
Дочь: Боровик Розалия
Мать ребёнка: Васильева Агриппина
Рождение ребёнка
19.08.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васильева Агриппина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васильева Агриппина
Смерть
1968