Васильев Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1904

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1876 г.р.

Жена

1903 г.р.

Дети

1926 г.р.
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Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1904

Отец: Васильев Степан

Мать: Васильева Ксения

Рождение ребёнка
22.10.1926

Дочь: Боровик Розалия

Мать ребёнка: Васильева Агриппина

Рождение ребёнка
19.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Агриппина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Агриппина

Смерть
1968
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