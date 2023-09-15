Степан (Буян) Макаров (Бояркин) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан (Буян) Макаров (Бояркин)

Место рождения

Бахилово, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1724

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724

Отец: Боярко Артюшев

Мать: не указана

Бахилово, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Буянов Иван (Иванка) Степанов (Буянов)

Мать ребёнка: не указана

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Василий (Кудашка) Степанов (Буянов)

Мать ребёнка: не указана

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Сергей Степанов (Буянов)

Мать ребёнка: Буянова Прасковья Петрова

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Тимофей Степанов (Буянов)

Мать ребёнка: Буянова Прасковья Петрова

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буянова Прасковья Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1762
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