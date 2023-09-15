Степан (Буян) Макаров (Бояркин)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1724
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724
Отец: Боярко Артюшев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Буянов Иван (Иванка) Степанов (Буянов)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1744
Сын: Василий (Кудашка) Степанов (Буянов)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1747
Мать ребёнка: Буянова Прасковья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1749
Сын: Тимофей Степанов (Буянов)
Мать ребёнка: Буянова Прасковья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762