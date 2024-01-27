Лоскутова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.09.1928
Рождение ребёнка
Около 1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно