Лоскутова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.09.1928

Муж: Лоскутов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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