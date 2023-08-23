(Великосельская) Дарья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Великосельский(беженцев) Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: София Дмитриевна
Отец ребёнка: Великосельский(беженцев) Дмитрий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область