(Великосельская) Дарья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Великосельская) Дарья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Великосельский(беженцев) Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: София Дмитриевна

Отец ребёнка: Великосельский(беженцев) Дмитрий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Великосельский(беженцев) Дмитрий Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
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